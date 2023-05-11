مواطنون: "كلنا واحد" يدعم المواطن ويخفف من الأعباء الاقتصادية

شهرين إضافيين هي مدت المبادرة الرئاسية كلنا واحد بدءا من شهر رمضان لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية ليصل إجمالي السلاسل التجارية لمبادرة كلنا واحد، 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية.

وتشهد فروع المبادرة الرئاسية كلنا واحد في الإسكندرية إقبال كبير من المواطنين وتفاعل للاستفادة بالأسعار المخفضة لجميع المنتجات الغذائية والسلع التموينية ومستلزمات الأسر المصرية في جميع فروعها على مستوى الجمهورية مقارنة بالأسواق الخارجية.

قال مصطفى حسن أحد المواطنين، إن استمرار المبادرة يعود بالأثر الإيجابي على المواطنين خاصة فيما نعانيه من تسعيرات عشوائية من التجار في الأسواق الخارجية والتي يدفع ضريبتها المواطن.

تابع حسن، أن تلك المبادرات الرئاسية ترفع عن المواطنين المعاناة، نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار مع توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية لتلبي كافة احتياجات الاسر المصرية.

تابعت رضوى سليم، احدى المواطنين، أنها أصبحت تعتمد على مبادرة كلنا واحد في شراء كافة احتياجاتها ومستلزماتها والذي يعتبر المصدر الامن لشراء احتياجاتها بتسعيره حكومية ليصبح لا مجال للتجار للتلاعب بالأسعار ومغالاتها.

واصلت، أنه لا يوجد أي سلعة غذائية او غير غذائية إلا وهي متوفرة في معارض مبادرة كلنا واحد، لتوجد جميع المنتجات باختلاف أسعارها لتناسب ميزانية مختلف الطبقات المجتمعية.

وأضافت، ان من الجيد ان فروع مبادرة كلنا واحد متعددة وقريبة من مختلف المناطق السكنية وبهذا يستطيع جميع المواطنين الاستفاده من شراء مستلزماتهم بأسعار مخفضة والوصول إلى تلك الفروع المنتشرة بسهولة بالغة.