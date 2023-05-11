لمحبي الأنظمة النباتية.. 3 مصادر غير شائعة للحصول على البروتين

يعد تناول نظام غذائي نباتي خيارًا صحيًا وأخلاقيًا، ولكن العثور على مصادر كافية للبروتين قد يمثل تحديًا للنباتيين، بينما يربط الكثير من الناس البروتين بالمنتجات الحيوانية هناك الكثير من الطرق للحصول على البروتين من النباتات.

ووفقًا لموقع "hindustan times"، فإن بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمليئة بالبروتينات نباتية، ومع ذلك ليست كل مصادر البروتين النباتي معروفة جيدًا وقد يفاجئك البعض، سواء كنت نباتيًا تبحث عن مصادر بروتين جديدة أو تحاول ببساطة دمج المزيد من الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي، بمجموعة خيارات ودفعة مرضية وصحية لوجباتك، لافتا إلى أن البروتين هو عنصر غذائي دقيق مهم يلعب العديد من الأدوار المهمة في أجسامنا مثل بناء الأعضاء العضلات الأظافر الشعر وتسهيل تقلص العضلات ، وتمكين الاتصال الخلوي، وإنتاج الجزيئات والإنزيمات المناعية، وتنظيم الهرمونات.

وأوضح الموقع، أن حمض الأرجينين الأميني الموجود فيه يساعد البروتين أيضًا على موازنة هرموناتنا ويبطئ الأنسولين، حيث يتكون البروتين من 20 حمضًا أمينيًا 8 منها ضرورية مما يعني أن أجسامنا لا تستطيع إنتاجها، وبالتالي يجب الحصول عليها من مصادر خارجية.

و يحتوي البروتين الحيواني على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الثمانية، بينما يمكن تصنيف البروتين النباتي كبروتينات غير مكتملة اعتمادًا على تكوين الأحماض الأمينية، ويجب أن يضمن النباتيون أنهم يستهلكون جميع الأحماض الأمينية الأساسية من خلال مجموعات البروتينات عالية الجودة.

- بعض مصادر البروتين المفيدة للنباتيين

ويعد الفستق وجبة خفيفة ممتازة غنية بالبروتين، لديهم ما يقرب من 25 جرامًا من البروتين لكل كوب.

بروتين البازلاء هو خيار بروتين نباتي شائع، إنه سهل الهضم ومصدر جيد للأحماض الأمينية التي يحتاجها جسمك لبناء العضلات، ستحتوي على 14 جرامًا من البروتين لكل ملعقة.

وكذلك زبدة اللوز مليئة بالألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، أضف ملعقة من زبدة اللوز فوق بودنج بذور الشيا أو في عصير أو مع الموز، يحتوي على 7 جرامات من البروتين في 2 ملعقة كبيرة.