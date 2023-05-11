البيت الأبيض يشدد على ابتكار الذكاء الاصطناعى لخدمة الصالح العام

كشف البيت الأبيض عن خطوات للمساعدة في ضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول AI، حيث تشمل الخطوات الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار الحكومي، والشفافية، والتأكيد على ابتكار الذكاء الاصطناعي الذي يخدم الصالح العام.

وبحسب تقرير عبر صحيفة نيوز كلين جوبز، فقد أدى الإعلان إلى إنشاء سبع معاهد وطنية جديدة لبحوث الذكاء الاصطناعي، بتمويل من استثمار 140 مليون دولار ، مما رفع عدد هذه المعاهد إلى 25.

كما تشمل الخطوات السابقة التي اتخذتها الإدارة مخططًا لقانون حقوق الذكاء الاصطناعي وإطار عمل إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وخارطة طريق لإنشاء مورد أبحاث وطني للذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى ذلك، "صدر بيان مشترك مؤخرًا من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، ووزارة العدل، ومكتب حماية المستهلك المالي الذي سلط الضوء على الابتكار لمعدل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الابتكار الذي يندرج ضمن القوانين المعمول بها، مع التركيز بشكل خاص على البيانات والتحيز داخلها، والتعتيم والوصول والتصميم والاستخدام.

المجالات والحماية من المخاطر الذكاء الاصطناعي

واجتمعت نائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولون إداريون مع قادة الصناعة في مجال الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى "مناقشة صريحة وبناءة" ركزت على ثلاثة مجالات:

-الحاجة إلى أن تكون الشركات أكثر شفافية مع صانعي السياسات والجمهور وغيرهم بشأن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم .

-وأهمية القدرة على التقييم والتحقق من سلامة وأمن وفعالية أنظمة الذكاء الاصطناعي ؛

الحاجة إلى التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة من الهجمات الضارة.

-ويتطلب التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي مراجعة وتقييم الأنظمة المختلفة

وبحسب التقرير فقد تتضمن رغبة الإدارة في الشفافية خطوة استباقية تتضمن "التقييمات العامة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الحالية، حيث تعلن الإدارة عن التزام مستقل من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Anthropic و Google و Hugging Face و Microsoft و NVIDIA و OpenAI و Stability AI ، للمشاركة في تقييم عام لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع مبادئ الإفصاح المسؤول - على منصة التقييم تم تطويره بواسطة Scale AI - في قرية AI في DEFCON 31

وتدعي Scale AI ، التي سيتم استخدام نظامها الأساسي من قبل قراصنة الفريق الأحمر في المؤتمر أن مهمتهم هي "تسريع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي بيان من Steve Cattel ، مؤسس AI Village ، أشار إلى كيفية استخدام الشركات لـ Red Teams المتخصصة لتقييم البرامج ، عادةً في القطاع الخاص.