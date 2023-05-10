صحة الدقهلية: فحص 9452 من الأطفال ضمن المبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال شهر إبريل الماضى لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة العمل على المبادرات الرئاسية بما يكفل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية



وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 9452 فى حين وصل عدد الاطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية مايقارب 965 حالة، وعدد الأطفال المؤمن عليهم بالتامين الصحي نحو 7116.



وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 6402 كما جرى فحص عدد 2475 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الرعاية والطفولة أنه فيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد بلغ عدد العبوات المنصرفة للمرحلة الأولى 44417 أما بالمرحلة الثانية فقد تجاوز 31502 عبوة ،هذا وقد جاء بيان الإدارة كالتالى : عدد الاطفال التي تم تجريعهم فيتامين | اطفال = 6679، عدد اقراص الحديد + فوليك = 45704 ،عدد أقراص الفوليك التى تم صرفها =20401، الأطفال الذين تم فصحهم بمبادرة السمعيات = 8332.