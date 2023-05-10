"الأعلى للجامعات": نحتاج للتعامل الفورى مع أزمة نقص الكادر الطبى

قال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إن دراسة كلية الطب في مصر تخضع لنظام الـ5 سنوات فقط مع عامين للتدريب العملي "الامتياز" منذ عام 2018.

دراسة الطب

وأكد الدكتور حسين خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هذا النظام هدفه التكامل بين التخصصات المختلفة في كلية الطب.

وتابع: "النظام ده مش معناه تقليل معلومات علوم الطب للطالب.. لكن فقط بنشيل الحشو من المواد".

وأضاف: "5 سنين دراسة للطالب مع سنتين للتدريب العملي بتخلي الطالب يطبق اللي بيدرسه على أرض الواقع سريعًا بعد الدراسة".

التدريب العملي

واستطرد: "أزمة نقص الكادر الطبي في مصر نتيجة سفر الأطباء للخارج بحاجة إلى تعامل فوري وسريع، أي يجب أن يحصل الطبيب على عائد مادي يليق به وبالعمل الذي يقدمه".