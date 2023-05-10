سفير مصر فى تونس يحضر مران الأهلى استعدادًا للترجى

حرص إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، اليوم، على حضور المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأوليمبي حمادي العقربي برادس الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

كان فهمي قد حرص على التواجد في مطار قرطاج، واستقبل بعثة الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى تونس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 3 ساعات ونصف الساعة منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وقامت السفارة المصرية في تونس، بالتنسيق الكامل مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، لإنهاء جميع الأمور الإدارية وتسهيل خروج الفريق من المطار.

ورافق السفير إيهاب فهمي بعثة الأهلي من مطار قرطاج إلى فندق الإقامة بالعاصمة تونس، وأكد تذليل الصعاب أمام الفريق لإنجاز مهمته في تونس.

استشاري التغذية يتحدث عن برنامج التعامل مع ضغط المباريات

الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد تنفيذ اللاعبين برنامجًا خاصًا وفقًا القياسات البدنية لكل لاعب لتفادي الإجهاد وعدم التأثر بضغط المباريات.

وقال استشاري التغذية: «نبحث بشكل دائم عن التعامل مع ضغط المباريات عن طريق العناصر الغنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح التي يحتاجها اللاعبون».

وواصل «علي» حديثه: «تم عمل قياسات لكل لاعب على حدة، وتحديد الاحتياجات الخاصة به عن طريق القياسات والتحاليل، كما أن بعض اللاعبين قاموا بعمل تحليل DNA الذي يسهل معرفة احتياجات كل لاعب للفيتامينات والمعادن والأملاح، كما تم عمل «فوت برنت» البصمة الجينية لكل لاعب لتحديد البرنامج المناسب له».

وأكد استشاري التغذية أن أي لاعب يحصل على العناصر اللازمة التي تساعده في عدم التأثر بضغط المباريات والتحمل لفترات طويلة خاصة المباريات التي تمتد إلى أشواط إضافية مثل مباراة السوبر المصري الأخيرة.

وأشار إلى استخدام بعض الأدوية وعناصر خاصة بالتغذية التي يتم من خلالها ضبط مستوى فيتامين ADC في الدم وبعض الأدوية والفيتامينات لضبط الجلوكوز والأنسولين في الدم وبعض العناصر الطبيعية التي تقلل الضغط وتحسن النوم.

وشدد استشاري التغذية للفريق الأول للكرة على أن الطعام جزء بسيط من المفهوم الشامل للتغذية التي يشتمل على معادن وفيتامينات وأملاح طبيعية وإجراء قياسات بدنية وتحاليل DNA.