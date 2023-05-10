شاب من الغربية يضرب المثل في الأمانة.. ويؤكد: "أمي ربتني على حسن الخلق"

ضرب إبراهيم السباعي، 38 عاما، ابن قرية ستباط مركز زفتي بمحافظة الغربية، المثل في الأمانة، حيث قام برد مبلغ 500 ألف جنيه تم تحويلهم لحسابه بالخطأ، فقام فور عله علي الفور برد المبلغ للبنك التابع له، رافضًا الحصول على أي مقابل ولا حتي مكافأة من البنك أو من صاحب النقود.

البداية عندما تلقى الشاب مكالمة من بأحد البنوك المصرية، وبالتحديد من أحد ممثلى خدمة العملاء بفرع البنك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يخبره فيها أنه تم تحويل مبلغ نصف مليون جنيه على حسابه بالخطأ من أحد عملاء البنك، طالبًا مني التفاوض حول رد المبلغ لأصحابه لما يسبب لهم الأمر من خسارة كبيرة.

ويكمل السباعي، تركت كل ما يشغلني وتركت عملي في الشركة الخاصة التي أعمل بها، وإتجهت إلي أقرب فرع لمراجعة حسابى ووجتني بالفعل قد تلقيت مبلغ نصف مليون جنيها مصرى، وعلى الفور تواصلت بمدير البنك لمقابلته واتخاذ الاجراء اللازم في مثل هذه الأحوال، ليتم تحويل الأموال مرة أخرى لصاحبها.

فقام فرع البنك بتكريمى بحضور الموظفين كمثال للشرف، وهذا التصرف أثلج صدري وأشعرني بالفخر، ورفضت الحصول علي أي مكافآت لأن هذا المال مملوك لأشخاص بعينها، والناس للناس وأن طلبت من الله أن يجعل نصيبى ونسبة الأموال من النصف مليون جنيه من الصحة والعافية فى نفسي وأولادي وأسرتي.

وأضاف الشاب الأمين، أنه يعمل أمين مخازن في شركة إنشاء عقاري، وأب لطفلين هما جمال وفؤاد، وهو يحاول أن يؤصل فيهم هذه القيم والمبادئ كما فعلت والدته معه منذ صغره، موضحًا أن هذا التصرف الذي قام به هو نتاج طبيعي لتربية والدته التي طالما عكفت علي تربيته علي الأخلاق الدينية والعادات الإجتماعية وربت فيه الضمير الحي، عقب وفاة والده وهو طفل صغير، وهو ما يسعى بدوره هو الآخر لتربية أبنائه عليه، مؤكدًا ان من يستحق التكريم ومثال الأمانة والإيثار والتضحية هي والدته التي زرعت فيه.