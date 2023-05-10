الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب من الغربية يضرب المثل في الأمانة.. ويؤكد: "أمي ربتني على حسن الخلق"

إبراهيم السباعي
إبراهيم السباعي

ضرب إبراهيم السباعي، 38 عاما، ابن قرية ستباط مركز زفتي بمحافظة الغربية، المثل في الأمانة، حيث قام برد مبلغ 500 ألف جنيه تم تحويلهم لحسابه بالخطأ، فقام فور عله علي الفور برد المبلغ للبنك التابع له، رافضًا الحصول على أي مقابل ولا حتي مكافأة من البنك أو من صاحب النقود.

البداية عندما تلقى الشاب مكالمة من بأحد البنوك المصرية، وبالتحديد من  أحد ممثلى خدمة العملاء بفرع البنك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، يخبره فيها أنه تم تحويل مبلغ نصف مليون جنيه على حسابه بالخطأ من أحد عملاء البنك، طالبًا مني التفاوض حول رد المبلغ لأصحابه لما يسبب لهم الأمر من خسارة كبيرة.

344371882_1681213452316271_2090685314968361482_n

ويكمل السباعي، تركت كل ما يشغلني وتركت عملي في الشركة الخاصة التي أعمل بها، وإتجهت إلي أقرب فرع لمراجعة حسابى ووجتني بالفعل قد تلقيت مبلغ نصف مليون جنيها مصرى، وعلى الفور تواصلت بمدير البنك لمقابلته واتخاذ الاجراء اللازم في مثل هذه الأحوال، ليتم تحويل الأموال مرة أخرى لصاحبها.

فقام فرع البنك بتكريمى بحضور الموظفين كمثال للشرف، وهذا التصرف أثلج صدري وأشعرني بالفخر، ورفضت الحصول علي أي مكافآت لأن هذا المال مملوك لأشخاص بعينها، والناس للناس وأن طلبت من الله أن يجعل نصيبى ونسبة الأموال من النصف مليون جنيه من الصحة والعافية فى نفسي وأولادي وأسرتي.

340902163_259118123219952_1480830612357928044_n

وأضاف الشاب الأمين، أنه يعمل أمين مخازن في شركة إنشاء عقاري، وأب لطفلين هما  جمال وفؤاد، وهو يحاول أن يؤصل فيهم هذه القيم والمبادئ كما فعلت والدته معه منذ صغره، موضحًا أن هذا التصرف الذي قام به هو نتاج طبيعي لتربية والدته التي طالما عكفت علي تربيته علي الأخلاق الدينية والعادات الإجتماعية وربت فيه الضمير الحي، عقب وفاة والده وهو طفل صغير، وهو ما يسعى بدوره هو الآخر لتربية أبنائه عليه، مؤكدًا ان من يستحق التكريم ومثال الأمانة والإيثار والتضحية هي والدته التي زرعت فيه.

شاب من الغربية يضر المثل في الأمانة ويؤكد أمي ربتني علي حس الخلق بمحافظة الغربية تحويل الاموال بمحافظة البحر الأحمر الصحة والعافية البنوك المصرية 500 ألف جنيه نصف مليون جنيه

الأكثر قراءة

بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك.. انخفاض الأسعار فى مصر

الخروج من نفق الدولار.. «الدستور» تكشف ملامح خطة الدولة لتوفير العملة «الصعبة»

البطاطس تتربع على عرش الصادرات الزراعية المصرية

حلمى النمنم: مصر استطاعت التغلب على محاولات عديدة لتقسيمها بفضل التلاحم بين الشعب ومؤسساته

"جولد بيليون": قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم يساهم فى تهدئة الأسواق

سلام صيغة ميونخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة