"جولد بيليون": قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم يساهم فى تهدئة الأسواق

أكد تقرير صادر عن منصة “جولد بيليون”، أن قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، يُساهم في تهدئة أسواق الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث يُساهم القرار في زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه تقليل حدة ارتفاعات الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة بسعر السبيكة المصرية التي يتم تحميلها رسومًا ومصاريف إضافية، الأمر الذي يعطي محال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.

وفي سياق متصل، تنتظر أسواق الذهب سيولة نقدية جديدة يتم ضخها في الأسواق من الجزء الأخير من استحقاق شهادة الـ 18% خلال شهر مايو، حيث تُشير التوقعات إلى ضخ سيولة تُقدر بنحو 50 مليار جنيه، ينتج عنها تزايد في الإقبال على شراء الذهب ولكن بنسبة أقل من التي شهدنها سابقاً عند استحقاق الأجزاء الأولى من شهادة الـ 18% التي ضخت سيولة تصل إلى 700 مليار جنيه وتسببت في ارتفاع الأسعار بشكل حاد ليصل عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 2800 جنيه للجرام.

السيولة النقدية المحدودة المنتظرة في الأسواق خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إتاحة واردات الذهب بدون جمارك ورسوم سيعمل على تهيئة أسواق الذهب لاستقبال أي موجة جديدة من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

بالإضافة إلى مبادرة شعبة الذهب بخفض قيمة مصنعية المشغولات الذهبية لدعم الصناعة ودعم مبيعات المشغولات وتخفيف الطلب على السبائك، خاصة أن أسواق المشغولات الذهبية عانت من ركود كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع تقرير جولد بيليون: قد تشهد أسعار الذهب المزيد من الاعتدال خلال الفترة القادمة عندما يلاحظ المتعاملين ارتفاع حقيقي في المعروض في الأسواق واحتواء الطلب في السوق بشكل كافي، الأمر الذي سيدفع الأسعار إلى مزيد من الاستقرار.