الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شروط الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية 2023

تأشيرة السعودية الإلكترونية
تأشيرة السعودية الإلكترونية

 يتابع أغلب المصريين الراغبين في السفر للمملكة السعودية العربية كيفية الحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية 2023.

واشترطت المملكة بعض الشروط الخاصة للحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية 2023.


شروط تأشيرة السعودية الإلكترونية 2023

لذلك ترصد “الدستور” كافة الشروط الخاصة بالحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية 2023  خلال السطور التالية، وتضمنت الشروط:

أولا -مرافقة شخص بالغ كولي أمر.

ثانيا -جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول السعودية.

ثالثا -ضرورة وجود حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة من وإلى المملكة.

رابعا -إلغاء شرط وجود كفيل للحصول على تأشيرة.

خامسا -تكون صلاحية التأشيرة عام من تاريخ صدورها.

سادسا - لا يجب أن تزيد مدة الإقامة بالمملكة بشكل متواصل 90 يومًا.

وكانت قد  قامت المملكة العربية السعودية للمواطنين بتخصيص تأشيرة مجانية للراغبين في أداء فريضة العمرة.
وأكدت أنه يمكن للراغبين في الحصول على تأشيرة مجانية للعمرة عمل مناسك العمرة خلال تأشيرة مدتها 4 أيام.

وفي الوقت نفسه بدأت الخطوط الجوية السعودية بالفعل في تفعيل خدمة التأشيرة المجانية  من خلال الترانزيت أو العبور الإلكتروني كما يطلق عليها، لدخول للمملكة لمدة لا تزيد عن  4 أيام فقط بهدف أداء مناسك العمرة.

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خطوات الحصول على التأشيرة الإلكترونية 

وتضمنت أهم الخطوات التي من خلالها يمكن الحصول علي التأشيرة الإلكترونية

١- الدخول على موقع الخطوط السعودية.

٢- اختيار عرض زوار المملكة لرحلات المغادرة والعودة.

٣-اختيار تأشيرة مرور إلكترونية من صفحة المقاعد والخدمات الإضافية.

٤-اختيار المسافرين الذين يردون الحصول على تأشيرة مرور إلكترونية.

٥-تعبئة كافة المعلومات المطلوبة من المسافر.

٦- إكمال عملية الحجز من خلال الدفع لحجز تذكرة الطائرة.

٧- يتم الحصول على التأشيرة الإلكترونية في نفس الوقت.

 

يشار إلى أن تأشيرة العبور الإلكترونية أو الترانزيت تنص على قيام المسافرين بالحجز على الخطوط الجوية السعودية كوجهة ترانزيت وليس محطة نهائية، حيث يمكن للمسافرين السفر من مصر إلى أي دولة أخرى يتخللها الدخول إلى السعودية لعمل مناسك العمرة لمدة 4 أيام ثم السفر إلى الوجهة النهائية، على أن تكون تأشيرة الدخول مجانية.

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