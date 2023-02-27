الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شروط الحج 2023 وتفاصيل الحصول على تأشيرة حج القرعة

الحج
الحج

يبدأ موسم الحج في شهر ذي الحجة من كل عام وأعلنت وزارة الداخلية عن بدء تلقى طلبات حج القرعة في مصر من الشهر الجاري وتستمر حتى 6 مارس المقبل، كما وفرت بوابة مصر الحكومية نموذج طلب الحج والعمرة للراغبين في ذلك. 

للراغبين في الحج.. تكلفة حج القرعة 2023 وطرق الدفع للفائزين

سعر الحج 2023

ولم تعلن البوابة المصرية الموحدة للحج عن سعر الحج 2023 حتى الآن ولكنها حددت طريقة سداد سعر الحج القرعة 2023، حيث يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فــروع البنــوك الوطنيــة وهى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مسـتوى الجمهورية علــى حساب مدفوعات حكومية «مدفوعات حج القرعة»، ومع زيادة عمليات البحث عن سعر الحج 2023، تعرض الدستور القصة الكاملة مع شروط الحصول على حج القرعة.

توفر بوابة الحكومة المصرية رابط طلب تقديم للراغبين في أداء فريضة الحج أو العمرة، من خلال الرابط التالي من هنا، ثم الضغط على أيقونة طلب تأدية فريضة الحج، استمارة بها البيانات الشخصية من الاسم ووسيلة السفر وتاريخ ومحل الميلاد والمرافق وصلة القرابة للحاج أو المعتمر. 

للراغبين في الحج.. تكلفة حج القرعة 2023 وطرق الدفع للفائزين

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البوابة المصرية الموحدة للحج 

يستطيع الراغبون في تأدية فريضة الحج تسجيل الدخول عبر البوابة المصرية الموحدة للحج المسئولة عن حج القرعة عبر هذا الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

 

وحددت البيانات المطلوبة للتقدُم للحج وهي كتابة الإسم كاملاً طبقا لما هو مُدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، رقم بطاقة الرقم القومى، رقــم الهاتف المحـــمول ( يُـراعى إثبــات بيانـات رقــم الهاتـف الشـخصـى بشكــل دقيـق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز).

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رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية موسم 2023-1444

وبالنسبـة للحالــة الصحيـة فإنـه يُقبـل طلب الحـج مــن المـواطن المُعافـى جسديـاً ومـن ( ذوى الهـمـم تفصيلاً ) شريطـــة تمتُعـــه بحالــة صـحيـة جيـدة ومُعافـى مــن الأمـراض التى أقـرتها وزارة الصحة والسكان المصـرية التى تـحـول دون السـفر لأداء فـريضة الحج ومـدون بعـلامة (? ) أمام خـانة حالة صـحـية جـــيـدة بطـلـــب الحج، مع كتابة  إقرار من مُقدم الطلب ومرافقه ( إن وجد ) يُفيد بخلوهما من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية .

وبالنسبة لبيانات المُرافق ( بطاقة الرقم القومى– صلة القرابة بالنسبة لمقـــدم الطلــب وفقاً للشــروط السابـــق ذكرها حالة صحية جيدة ومُـعافى من الأمــراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية – رقـم الهاتف المحمول الشـخصى) ويُسجل بنفـــس رقــم مقـــدم الطـــلب على البوابة ، ويُوقع مُــقدم الطلب والمرافــق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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