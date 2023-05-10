الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تستضيف اجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية في اجتماع  لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، الذي عقد اليوم بفندق الجامعة، بحضور الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم، والدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى السابق ورئيس اللجنة والدكتور صلاح النادي نقيب العلميين، وعضوية لجنة التخطيط وعمداء كليات العلوم وأساتذة وخبراء العلوم الأساسية  بالجامعات المصرية وسعاد بيومي رئيس الإدارة  المركزية لمكتب رئيس  الجامعة. 


وناقشت اللجنة تصنيف جامعة المنوفية  كما ناقش الاجتماع  تقارير اللجان المختلفة لاعتماد وتصويب عدد من اللوائح بالجامعات المصرية.

 

رحب الدكتور أحمد القاصد في بداية الاجتماع  بالدكتور عصام خميس رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات وحضور الإجتماع ، كما أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باستضافة جامعة المنوفية لاجتماع اللجنة.

 

وأكد رئيس الجامعة على أن قطاع العلوم الأساسية يعد من القطاعات الهامة داخل المجلس الأعلى للجامعات، حيث يضم في عضويته عمداء كليات العلوم والمعاهد والخبراء في تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به كليات العلوم بالجامعات المصرية، لمتابعة التطور السريع في مجال العلوم الأساسية .

 

كما أشاد القاصد بدور الباحثين بكليات العلوم بالجامعات المصرية وقدرتهم على تحقيق نقلة نوعية ونتائج بحثية قابلة للتطبيق فى المحاور التنموية المختلفة، ما يخدم أهداف الخطة الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.


وأشاد بدور كلية العلوم بجامعة المنوفيةفى مجال البحث العلمي والنشر الدولى إلي  جانب العمل علي  الارتقاء بمستوى الخريجين فى النواحى النظرية والتطبيقية والبحثية وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.

 

من جانبه، أعرب الدكتور عصام خميس عن سعادته بتواجده فى ضيافة جامعة المنوفية بمشاركة مجموعة من عمداء كليات العلوم الخبراء فى تخصصات العلوم الأساسية بالجامعات المصرية، متمنيًا أن يخرج الاجتماع بتوصيات هادفة لخدمة المنظومة التعليمية من أجل تحديث المسار الأكاديمى للطلاب بعد التخرج  ،كما وجه الشكر والتقدير لقيادات الجامعة لاستضافتها اجتماع لجنة العلوم الأساسية.

اجتماع اللجنة استضافة استضافته الإدارة المركزية الخطه الوطنية الدكتور صلاح الجامعات المصرية الخبراء

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