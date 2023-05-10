«منتجى الدواجن»: ضخ شحنات جديدة من «الصويا» فى الأسواق قريبًا

قال المهندس محمد المرشدى، عضو اتحاد منتجى الدواجن، إن هناك تراجعًا ملحوظًا فى أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، نتيجة لزيادة المعروض فى الأسواق مع دخول الدورات الجديدة، ومع تراجع القوة الشرائية للمواطن بنسبة ٣٥٪، ومع التراجع الملحوظ أيضًا فى أسعار الأعلاف مثل الذرة الصفراء التى تراجعت نحو ٢٠٠٠ جنيه للطن، والعلف بـ٥٠٠ جنيه للطن.

وأضاف «المرشدى» لـ«الدستور»، أن الأزمة الآن تكمن فى ارتفاع أسعار فول الصويا، لأنه من العناصر المهمة التى يتم الاعتماد عليها ضمن مدخلات إنتاج الأعلاف، ووصلت أسعاره إلى ٤٢ ألف جنيه للطن.

وقال إن أسعار الكتكوت ارتفعت بشكل مبالغ فيه منذ شهر تقريبًا، ثم بدأت فى التراجع مرة أخرى، ووصل سعر الكتكوت فى عمر يوم إلى ٦ جنيهات، نتيجة لزيادة عدد من الدورات خلال الفترة الأخيرة، ثم بدأت الأسعار فى الارتفاع مرة أخرى، خلال الأيام الحالية. وتوقع أن تدخل شحنات جديدة من فول الصويا إلى الأسواق قريبًا، مشيرًا إلى أن تلك الكميات ستشبع الأسوق، وستؤدى إلى تراجع أسعار فول الصويا.