لا يفوتك هذا المساء| المصريون القدماء لم يكونوا من ذوي البشرة السمراء.. وريال مدريد يخطط لضم مبابي مع بيلينجهام الصيف المقبل

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعا في الأخبار بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" لكم أهمها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

متحدث الصحة: تحويل 113 من وافدى السودان إلى المستشفيات لتلقى العلاج

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تدشين عدد كبير من العيادات المتنقلة بالمعابر المصرية الواقعة على الحدود السودانية وميناء سفاجا لتقديم الرعاية الطبية للوافدين من السودان من مختلف الجنسيات.

https://www.dostor.org/4391362

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023 وآخر موعد للسداد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر إبريل 2023 قبل تحويل الهاتف إلى الاستقبال فقط، وحددت طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we بالرقم وطرق الدفع الإلكتروني للتيسير على عملائها.

https://www.dostor.org/4391294

مع ارتفاع درجات الحرارة.. "الأرصاد" تكشف عن سقوط أمطار غدًا بهذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون غدًا الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، مؤكدة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح من 33 إلى 34 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، متوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية، خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن بعض المناطق المكشوفة تشهد نشاطًا للرياح على شمال الصعيد والبحر الأحمر.



https://www.dostor.org/4391377

الاستعلام عن مخالفات المرور بمحافظة القاهرة 2023

من الموضوعات المهمة لقائدي السيارات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور والذي أصبح سهل وميسر الاستعلام ودفع المخالفات المرورية من خلال الاعتماد على التحول الرقمي.

https://www.dostor.org/4391252

مؤرخون يكذبون نتفليكس: المصريون القدماء لم يكونوا من ذوي البشرة السمراء

تطرقت منصة نتفليكس خلال مسلسل كليوباترا المثير للجدل إلى قضية عرق وهوية المصريين، فكانت الموضوع الرئيسي خلال الحلقة الأولى وليس تاريخ كليوباترا.

https://www.dostor.org/4391051

صحيفة: ريال مدريد يخطط لضم مبابي مع بيلينجهام الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقدات الصيفية للموسم المقبل، بعدما بات النادي الملكي قريبًا من إتمام أولى صفقاته بضم جود بيلينجهام.

https://www.dostor.org/4391409

خبير اقتصادي يقترح خطة لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية في قطاع الأعمال

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، إن الصناعات الكيماوية تعتبر من أهم الصناعات في مصر وتحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية، وتعد صادراتها من المصادر الرئيسية لتحقيق العائدات النقدية للدولة، وبالتالي تهدف الحكومة إلى زيادة صادرات الصناعات الكيماوية في قطاع الأعمال العام في مصر.

https://www.dostor.org/4391340

مُحذرًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي.. هنري كيسنجر: "مشكلة جديدة تمامًا"

قال هنري كيسنجر إنه يريد لفت الانتباه إلى مخاطر الذكاء الاصطناعي، بنفس الطريقة التي فعلها مع الأسلحة النووية، لكنه يحذر من أنها "مشكلة جديدة تمامًا"، بحسب موقع مجلة “fortune”.

في سن التاسعة والتسعين، يمكن أن يُغفر لرجل دولة كبير في السن مثل هنري كيسنجر ألا يكون على دراية بالذكاء الاصطناعي، لكن الدبلوماسي السابق الذي لعب دورًا رئيسيًا في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية خلال الحرب الباردة، أصبح متفاعلًا بشكل متكرر مع التطورات الأخيرة للذكاء الاصطناعي.

https://www.dostor.org/4391232

"مكافحة الإدمان" يُحذر من المواد التخليقية.. وأستاذ السموم: "تقود المتعاطي لارتكاب الجرائم"

واصل صندوق مكافحة الإدمان تحذيراته للشباب من تعاطي المواد التخليقية، موضحًا أنها تتكون بشكل أساسى من مادة ميثامفيتامين وقد تضاف بعض المواد الأخرى بغرض تضخيم آثاره وزيادة كميته.

وحذر الصندوق عبر موقعه الرسمي، من خطورة هذه المواد حيث أنها عبارة عن بودرة أو حبيبات صغيرة بيضاء وأحيانا بألوان أخرى طبقاً للمواد المضافة.

https://www.dostor.org/4391263