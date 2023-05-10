صحيفة: ريال مدريد يخطط لضم مبابى مع بيلينجهام الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقدات الصيفية للموسم المقبل، بعدما بات النادي الملكي قريبًا من إتمام أولى صفقاته بضم جود بيلينجهام.

ومن المقرر أن يفتح باب الانتقالات الصيفية بحلول 10 يونيو المقبل وتستمر حتى الأيام الأولى من الموسم المقبل، 2023-2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيلي فوت الفرنسية، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن التعاقد مع مبابي لن يؤثر على الصفقة المحتملة لريال مدريد بالتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، مشددة على أن ريال مدريد سيضم الثنائي في نفس فترة الانتقالات.