الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة: ريال مدريد يخطط لضم مبابى مع بيلينجهام الصيف المقبل

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقدات الصيفية للموسم المقبل، بعدما بات النادي الملكي قريبًا من إتمام أولى صفقاته بضم جود بيلينجهام.

ومن المقرر أن يفتح باب الانتقالات الصيفية  بحلول 10 يونيو المقبل وتستمر حتى الأيام الأولى من الموسم المقبل، 2023-2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تيلي فوت الفرنسية، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن التعاقد مع مبابي لن يؤثر على الصفقة المحتملة لريال مدريد بالتعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، مشددة على أن ريال مدريد سيضم الثنائي في نفس فترة الانتقالات.

ريال مدريد جود بيلينجهام كيليان مبابي باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة