الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الصحة: تحويل 113 من وافدى السودان إلى المستشفيات لتلقى العلاج

وافدى السودان
وافدى السودان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تدشين عدد كبير من العيادات المتنقلة بالمعابر المصرية الواقعة على الحدود السودانية وميناء سفاجا لتقديم الرعاية الطبية للوافدين من السودان من مختلف الجنسيات. 

جهود مصر 

وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جميع العيادات الموجودة في المنافذ الحدودية مرتبطة بأقرب المستشفيات الواقعة بجوارها والتي تركزت جميعها في محافظة أسوان.

 الأزمة السودانية 

وتابع: "تم تحويل ١١٣ حالة إلى المستشفيات من الوافدين، وخرج عدد كبير منهم بعد تلقيهم العلاج".

الرعاية المصرية للوافدين

واستطرد: "معظم الحالات التي تم نقلها للمستشفيات تمثلت في حالات الغسيل الكلوي، ومتابعة الحمل، وأمراض القلب".

حسام عبد الغفار المعابر البرية الحدودية الحياة اليوم الحياة متحدث الصحة

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