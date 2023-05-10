الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مع ارتفاع درجات الحرارة.. "الأرصاد" تكشف عن سقوط أمطار غدًا بهذه المناطق

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون غدًا الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، مؤكدة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح من 33 إلى 34 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، متوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية، خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن بعض المناطق المكشوفة تشهد نشاطًا للرياح على شمال الصعيد والبحر الأحمر.

سقوط أمطار خفيفة

وأكدت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء الغد على  الوجه البحري وشمال البلاد وتصل حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن يوم الجمعة تعود درجة الحرارة للانخفاض وتصل إلى 29 درجة مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

الأرصاد الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة سقوط أمطار نشاط للرياح شمال الصعيد البحر الاحمر

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33

الأرصاد: الحرارة تصل لـ40 غدًا.. وهذا موعد انكسار الموجة

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد تصل إلى 40 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 31

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 (فيديو)

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

مواطن ببنى سويف: الرئيس السيسى أتاح الفرصة للشباب للتحدث خلال الحوار الوطنى (فيديو)

محامية زوجة شاكوش تكشف عن شرط قبولها الطلاق وديًا

السيطرة على حريق عقار بقرية زاوية دهشور بالبدرشين

محامى حسن شاكوش يكشف تفاصيل التحقيقات.. ومفاجأة عن بطاقة زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة