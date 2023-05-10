مع ارتفاع درجات الحرارة.. "الأرصاد" تكشف عن سقوط أمطار غدًا بهذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون غدًا الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، مؤكدة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح من 33 إلى 34 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، متوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية، خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن بعض المناطق المكشوفة تشهد نشاطًا للرياح على شمال الصعيد والبحر الأحمر.

سقوط أمطار خفيفة

وأكدت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساء الغد على الوجه البحري وشمال البلاد وتصل حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن يوم الجمعة تعود درجة الحرارة للانخفاض وتصل إلى 29 درجة مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.