لاعب وست هام: "محمد صلاح" أفضل لاعبى العالم فى مركزه

تغنى جارود بوين، جناح فريق وست هام يونايتد الانجليزي، بمحمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول، معتبرًا أنه الأفضل في مركزه.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقال “بوين” في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد نادي إي زد ألكمار الهولندي: "لقد رأيت عندما سجل صلاح 30 هدفًا هذا الموسم والناس يقولون أنه يعيش موسمًا سيئًا؛ بالنسبة للأرقام التي يحققها منذ قدومه للدوري الانجليزي".

ويلتقي وست هام نظيره إي زد ألكمار، غدًا الخميس في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.



وأضاف بوين: "صلاح الأفضل في مركزه بالعالم".