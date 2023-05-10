الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحد أفضل الخصوم.. مودريتش يودع بوسكيتس بعد رحيله عن برشلونة

مودريتش وبوسكيتس
مودريتش وبوسكيتس

وجه الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، رسالة إلى سرجيو بوسكيتس، قائد فريق برشلونة الراحل عن الفريق.

وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي نشر صباح اليوم رحيل سرجيو بوسكيتس عن صفوفه بعد مسيرة امتدت 18 عامًا منذ تصعيده للفريق الأول لبرشلونة.

ونشر مودريتش صورة جمعته ببوسكيتش في إحدى مباريات الكلاسيكو، عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق:" واحد من أفضل المدافعين الذين لعبت ضدهم، لقد كان شرفًا لي".

وشارك بوسكيتس في 719 مباراة بقميص برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول، وسجل 18 هدفًا وصنع 45 لزملائه في الفريق.

وحقق بوسكيتس لقب الدوري الإسباني مع برشلونة  8 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، كأس السوبر الإسباني 7 مرات، إضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات، بالإضافة إلى لقبي كأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 رفقة منتخب إسبانيا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية إلى توصل بوسكيتس لاتفاق مع نادي الهلال السعودي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كجزء من خطة الدوري السعودي لجذب أكبر عدد من النجوم العالميين للعب في أنديته والتي بدأت بانضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق النصر.

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