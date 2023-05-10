الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة فى بولاق الدكرور

جثة
جثة

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مصرع شاب بطعنة نافذة خلال مشاجرة بين طرفين.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة عمليات النجدة بمقتل شاب بطعنة نافذة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب، مصاب بطعنة نافذة.

وباجراء التحريات تبين أن الشاب لقى مصرعه على يد آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بولاق الدكرور الجيزة مصرع شاب مشاجرة طعنة نافذة

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