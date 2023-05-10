الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معهد الفلك ناعيا محمود بكرى: كان يهدف لإعادة حلوان لسابق عهدها

محمود بكري
محمود بكري

نعى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشورى، مؤكدًا أن الراحل كان يهدف لإعادة حلوان إلى سابق عهدها من خلال المبادرة التي أطلقها مع المعهد.

وقال المعهد برئاسة الدكتور جاد القاضي: “ننعى الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، وتتقدم أسرة المعهد رئيسًا ومرؤسين بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى وأسرة حلوان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم عائلته الصبر والسلوان”.

وأضاف المعهد في بيانه: “النائب الراحل كان قد أطلق مع المعهد مبادرة حلوان باللون الأخضر خلال العام الماضي التي كانت تهدف إلى إعادة حلوان إلى سابق عهدها كمدينة خضراء. فنسأل الله له الرحمة والغفران.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”. 

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