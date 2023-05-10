الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ربان الكنيسة السريانية يُهنئ مطران الجيزة بـ"يوم المحبة"

ربان الكنيسة السريانية
ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يزور مطران الجيزة

قام الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، اليوم الأربعاء، بزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس عدلي، مطران الفيوم والجيزة للأقباط الكاثوليك، بمقر المطرانية في الجيزة، لتهنئته بيوم المحبة الأخوية، الذي يربط الكنيستين منذ 10 سنوات.

وذكر الأب الربان أن العلاقات المصرية الڤاتيكانية وطيدة وعميقة، وقد قربها البابوات منذ أكثر من 50 عاماً من تبادل المحبة والإخاء. 

وأكد الأب الربان أن زيارة مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، لقداسة البابا فرنسيس في حاضرة الفاتيكان، كانت مثمرة جداً وتعكس مدى تقدير واحترام كرسي روما الرسولي لكرسي أنطاكية الرسولي، اللذان يربطهما قديس واحد أسس الكرسيين، وهو القديس مار بطرس الرسول هامة الرسل.

وأشار إلى أن تلك العلاقات المتميزة تفرح قلب المسيح، فالعالم بالفعل يحتاج إلى المحبة، ويحتاج أيضاً إلى القلب المنفتح والعقل المستنير.

ومن جانبه أعرب الأنبا توماس عدلي عن بالغ سعادته بزيارة الأب الربان، حيث رحب به، وأشار في كلمته أن زيارة قداسة البابا تواضروس للفاتيكان ولقاء المحبة بين البابوين، هو انعكاس حي لروح المحبة التي أوصى بها المسيح، فرغم أنه يوجد اختلاف ولكن لا يوجد خلاف.

 وأكد نيافته أن الاحتفال باليوبيل الذهبي للعلاقات القبطية الكاثوليكية، يعد بمثابة عصر ذهبي جديد في تاريخ الكنيستين، مما يقرب المسيحيين أكثر وأكثر ليكون الجميع واحداً في المسيح. 

وفي الختام أقام الأنبا توماس عدلي مأدبة غداء على شرف زيارة الأب الربان لنيافته، وتم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

اسة البابا تواضروس الثاني اقباط الكاثوليك اغناطيوس الأنبا توما الانبا توماس عدلي مطران الفيو البابا فرنسيس البطريرك مار اغناطيوس السريانية الأرثوذكسية القبطية الأرثوذكسية العلاقات المصرية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ب

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكرياً في المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار