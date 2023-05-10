الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بسبب خلاف مالي لـ13 مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب خلاف مالي على 8 آلاف جنيه، في منطقة كرداسة بالجيزة لجلسة 13 مايو للطلبات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم "أ.م" 20 سنة، عامل، قتل المجنى عليه "ع.ج" مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف مالى سابق بينهما، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه عقب مماطلة المجنى عليه في سداد الدين المستحق عليه والبالغ 8 آلاف جنيه لدى المتهم.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى مكان خالي من المارة، وما إن ظفر به حتى التقط "حجرا" وضربه على رأسه، فأحدث إصابته التي أودت إلى وفاته قاصدا من ذلك قتله.

محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة المتهم قتل صديقه جلسة 13 مايو

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