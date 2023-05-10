وزير الأوقاف: إقامة دورتين للتوعية الأسرية بالجيزة خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن موافقته على إقامة دورتين في التوعية الأسرية والسكانية من خلال مبادرة “سكن ومودة”، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور مختار جمعة، في تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن الدورتان هما الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون بعد المائة في التوعية الأسرية والسكانية بمديرية أوقاف الجيزة، تأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الدورتين الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون، بعد المائة في التوعية الأسرية ستقام في المركز الثقافي بمسجد أسد بن الفرات بالدقي أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء 14 و15و16 و17 مايو الجاري.