الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محاكمة ضابط رواندي سابق في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

محاكمة ضابط
محاكمة ضابط

تجري محاكمة ضابط سابق في الشرطة العسكرية الرواندية فرّ إلى فرنسا بعد الإبادة الجماعية 1994 وبدأ حياة جديدة بهوية مزورة في باريس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن فيليب هاتيغيكيمانا، 66 عامًا، فرّ إلى فرنسا بعد 5 سنوات من الإبادة الجماعية، وحصل على وضع لاجئ تحت اسم مستعار، وأصبح حارس أمن جامعي في مدينة رين وحصل على الجنسية الفرنسية عام 2005.

أضافت أنه متهم بالمشاركة في مذابح الإبادة الجماعية في رواندا التي وقعت بين أبريل ويوليو 1994 وأودت بحياة 800 ألف شخص، معظمهم من عرقية التوتسي.

وتابعت ان هاتيغيكيمانا متهم بالتورط في قتل العشرات من التوتسي وكذلك وضع حواجز على الطرق لوقف التوتسي الذين سيُقتلون بعد ذلك في وحول العاصمة الإقليمية نيانزا الجنوبية ، حيث عمل كمسؤول كبير في الشرطة. وقد نفى هذه الاتهامات.

واتهمه المدعون "باستخدام السلطات والقوة العسكرية الممنوحة له من خلال رتبته من أجل،  المشاركة في الإبادة الجماعية".

ويشتبه في تورطه في مقتل راهبة ورئيس بلدية مدينة نتيازو الذين عارضوا عمليات القتل، كما أنه متهم بالقيام بدور في قتل 300 لاجئ من التوتسي على تل يسمى نياموجاري ، وفي هجوم على جبل آخر يسمى نيابوباري قتل فيه حوالي 1000 مدني.

باريس فرنسا حياة جديدة العسكرية روندت

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكرياً في المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار