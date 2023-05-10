الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بالسودان

اشتباكات عنيفة بين
اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بالسودان

كشف عثمان الجندي، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من أم درمان بالسودان، عن آخر تطورات الأوضاع بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وقال "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك انفجارًا بالخرطوم في اليوم السادس والعشرين للاشتباكات بين الجيش السوداني "وميليشيا الدعم السريع".

وأضاف أن هناك قصفًا قويًا جدًا بالقرب من نهر النيل، موضحًا أن الأدخنة ترتفع بكثافة، والطائرات تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وأشار إلى أن هناك قصفًا جويًا كبيرًا وقع بالقرب من منطقة القصر الجمهوري، والذي هز المكان وأرعب السكان من الخروج من بيوتهم.

وتابع: "اليوم أشد الأيام حربًا منذ بدايتها، وهناك اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع".

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