رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر التعليم الطبى لأمراض القلب

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الأول للتعليم الطبي المستمر لأمراض القلب، بحضور الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري والدكتور شرف الدين الشاذلي رئيس قسم أمراض القلب والدكتورة جميلة نصر، عضو مجلس إدارة جمعية أمراض القلب المصرية ومدير تخصص أمراض القلب بالزمالة المصرية والدكتور محمد عبدالوهاب، والدكتور علاء غالب، والدكتور محمد عيد أساتذة القلب بكلية طب سوهاج، ونخبة من أعضاء الجمعية المصرية لأمراض القلب.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور مصطفي عبدالخالق بضيوف المؤتمر، موضحًا أن الهدف من المؤتمر هو إعداد وتدريب شباب الأطباء المتخصصين في أمراض القلب الدارسين للماجستير والزمالة والدكتوراه لامتحانات أمراض القلب، عن طريق النقاش في عدد من الموضوعات المتعلقة بالحالات المعقدة ووسائل التشخيص الحديث لعلاج أمراض القلب، مشيداً بدور قسم أمراض القلب بالكلية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين عليه من أبناء الصعيد.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أنه يشارك بفعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب، وأساتذة أمراض القلب من جامعات سوهاج وقنا وأسيوط، وذلك بحضور نخبة من شباب الأطباء من مختلف المستشفيات بمحافظة سوهاج.

من جانبه، أضاف الدكتور شرف الدين شاذلي، أن قسم أمراض القلب حريص على تنظيم تلك اللقاءات العلمية على مدار العام، وذلك لتبادل المعرفة بين الأساتذة والخبراء وشباب الأطباء، حيث يشتمل المؤتمر على جلستين علميتين تناقش العديد من الموضوعات عن وسائل التشخيص للأشعة التليفزيونية والرنين والأشعة المقطعية على القلب، ودراسة كهرباء القلب وعيوب القلب الخلقية، إلى جانب مناقشة طرق العلاج بالقسطرة القلبية.