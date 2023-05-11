سؤال وجواب.. "الإفتاء" تجيب على أسئلة تدور في عقل الحجاج

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن أنها ستقوم بمتابعة الحجاج للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وفتوى المواطنين في كل ما يتعلق بمناسك الحج، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد موسم الحج للعام 2023، وذلك عبر الخط الساخن لها.

ويدور العديد من الأسئلة ببال وخاطر الحجاج قبل ذهابهم لتأدية المناسك، ولم تكن هذه المرة الأولى، حيث تحرص دار الإفتاء المصرية على الإجابة عن كل ما يورد لهم من أسئلة حول تأدية مناسك الحج وما يجب أن يقام به.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور أبرز وأهم الأسئلة التي ردت عليها دار الإفتاء المصرية خلال الأعوام الماضية في شكل سؤال وجواب.

س: هل يجوز الحج مع وجود خطر على الحجاج؟

ج: يجوز إعطاء النصائح الكافية للحجاج المصريين بتأجيل حجهم للعام المقبل عندما يكون هناك خطر على الصحة والتي تتمثل في انتشار الأمطار المعدية، حيث يمكن التأجيل حتى تزول الأخطار ويتوفر أمن الطريق الذي لا بد منه في وجوب الحج.

س: أيهما أولى الحج أم الزواج؟

ج: يجب المبادرة بأداء فريضة الحج ما دام الشخص قادرًا ومعتدلًا، ثم يتزوج إن كان قادرًا على الفريضة وعلى الزواج، إلا إن كان مرتبطًا بحيث إذا لم يتمم الزواج في موعد محدد لترتب على ذلك مشاكل أو لم يستطع هو الصبر فيجب عليه إتمام زواجه أولًا.

س: هل يجوز الحج والعمرة بالتقسيط؟

ج: يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، ولكن يجب أن يكون ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

س: هل حج الصبي يسقط عنه الفريضة؟

ج: أكدت دار الإفتاء أن الحج للصبي لا يغني عن الفريضة ولا يسقطها عن هذا الطفل بعد البلوغ، حيث أن شرط العبادة المفروضة التكليف والصبي غير مكلف.

س: من لم يستطع تأدية فريضة الحج لعدم امتلاكه نفقات هل يصبح آثما؟

ج: إن الشخص الذي ليس لديه نفقات الحج لا يجب عليه تأدية الفريضة، حيث لا يجب أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته.