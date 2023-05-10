الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قلق في المنتخب الوطني بسبب عدم تحديد موعد مباراة غينيا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

سيطرت حالة من القلق الشديد على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بسبب عدم معرفة موعد مباراة غينيا المقرر لها شهر يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة غينيا في الأجندة الدولية خلال الفترة من 12 - 20 يونيو المقبل، لكن الجهاز الفني ينتظر تحديد موعد المباراة، حتى يستطيع خوض مباراة ودية خلال تلك الفترة.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، لـ"الدستور"، أن روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى في انتظار موعد مباراة غينيا؛ حتى يحدد موعد المباراة الودية التى ينوى المنتخب خوضها.

وواصل المصدر أن غينيا من الممكن أن تحدد موعد المباراة في الأسبوع الأول من الأجندة الدولية أو يتم تحديدها أواخر الأجندة الدولية، لذلك لا بد من معرفة موعد المباراة حتى يتم الاتفاق على المباراة الودية ومكان أقامتها.

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