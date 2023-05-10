الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"إعلام مطروح" تنظم ندوة حول التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية (صور)

إعلام مطروح تنظم
إعلام مطروح" تنظم ندوة حول التحول الأخضر

نظمت إدارة الإعلام بمحافظة مطروح اليوم الأربعاء، ندوة موسعة بعنوان “التحول الاخضر ومواجهة التغيرات المناخية” وذلك بمكتبة مصر العامة بمشاركة عدد من العمد والمشايخ والمديريات المختلفة والجمعيات الاهلية و عدد من طلاب وطالبات المعهد التكنولوجي العالي بمطروح. 

جاء ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات  بمحور البيئة وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضحت المهندسة ابتهال أحمد السيد، مسئول وحدة التنمية المستدامة ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بمطروح، أن محور التنمية المستدامة بمحاورها الرئيسية الثلاث “الاقتصادى والاجتماعى والبيئى”يلقى اهتمام كبيرا بمحافظة مطروح  ويتضح ذلك من  خلال مشاركة المحافظة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تنفيذُا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية. 

وأوضحت أن اللواء محافظ مطروح كلف بتشكيل اللجنة التنفيذية المحلية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية  برئاسة نائبة الدكتورة  دينا عثمان  وممثلين من المجلس القومي للمرأه و جهاز شئون البيئه ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية بالاضافة الى ممثلين عن  المجتمع المدني بمطروح.

وتابعت انه في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها. 

وأشارت إلى ضرورة مشاركة ابناء المحافظة من كافة الفئات فى تفعيل تلك المبادرة سواء من خلال نشر الوعى البيئى او من خلال التقدم بافكار مشروعات بيئية لتمثيل المحافظة  وتمهيدا لتمثيل مصر في cop28. ووفقا للاشتراطات المحددة موضحة  ان الاشتراطات الخاصة بالمشروعات التى يمكن قبولها بالمبادرة موجودة  بالموقع الرسمي www.sgg.eg  مؤكدة علي ان باب التقدم للاشتراك بافكار للمشروعات بالمبادرة مفتوحاً حتى نهاية شهر مايو 2023، مع تقديم كل الدعم والمساعدة للمشاركين من خلال وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.

إعلام مطروح
إعلام مطروح" تنظم ندوة حول التحول الأخضر
إعلام مطروح
إعلام مطروح" تنظم ندوة حول التحول الأخضر
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اعلام مطروح التخطيط والتنمية الاقتصادية التغيرات المناخية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حفاظ على البيئة

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