"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

جدد قاضٍ المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس البلوجر هبة السيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ للتشهير بأطفالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمة هبة السيد صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الاتجار بالبشر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ونسب إليها تهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها بإظهارهم في مقاطع مرئية، إلى جانب نشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي وتعريضهم للخطر.

واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.