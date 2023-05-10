قريبا.. إيلون ماسك يعلن خططا جديدة لتوفير مزايا لمنصة “تويتر”

أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن أحدث خطط إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عن خططه المرتقبة لتوفير مزايا جديدة تدخل منصة “تويتر” قريبا.

وتابع ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المنصة تشهد طفرة جديدة تشمل إتاحة إجراء المحادثات الصوتية وتبادل الرسائل المشفرة، معلقا: "قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو، وسيمكنكم التحدث إلى الأشخاص في أي مكان دون إعطائهم رقم الهاتف".

وأشار إلى أن الميزة ستجعل على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وانستجرام المملوكين لشركة (ميتا) واللذين يوفران نفس المزايا.