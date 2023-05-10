طلاب الصف الأول الثانوي يشيدون بمستوى امتحان الرياضيات

انتهى منذ قليل اليوم الأربعاء طلاب مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، من أداء امتحان مادة الرياضيات، وسط إشادة من الطلاب بمستوى الامتحان، ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الصف الأول الثانوي حول مستوى الأمتحان والتي جاءت على النحو التالي.

وقالت الطالبة، أسماء كريم إحدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن امتحان مادة الرياضيات كان بمستوى الطالب المتوسط ومعظم أسئلة الامتحان كانت مباشرة ولم يشهد أي صعوبات او تعقيدات المعتادة في امتحانات مادة الرياضيات على مدار الأعوام الماضية، لافتة إلى أنه منذ بداية ماراثون امتحانات الصف الأول الثانوي ومعظم الامتحانات بمستوى الطالب المتوسط ولم يأت حتى الآن امتحان بمستوى معقد ونأمل سير الامتحانات على هذا المنوال لحين انتهاء امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي.

على العكس كان رأي أمنية حسام، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، مخالف لزميلاتها والتي أكدت أن امتحان مادة الرياضيات كان يحتوى على عدد من الأسئلة الصعبة وغير المباشرة وهي تلك الأسئلة التي تحتاج إلى طلاب متفوقين وليس الطلاب في مستوى متوسط، وعلى الرغم أن الوقت كان طويل إلا أن صعوبة الامتحان محت وجود أي ايجابيات أخرى.

بينما أضافت حسناء محمد، إحدى طالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، أن امتحان الرياضيات جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكانت به بعض الأسئلة البسيطة التي تحتاج إلى إجابات دقيقة، مشيرة إلى أن طبيعة مادة الرياضيات فهي من المواد التي تحتاج فهم أكثر من الحفظ، وهو ما يجعل البعض يرى أن أسئلة الامتحان معقدة وغير مباشرة.