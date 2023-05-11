الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

مع تحذيرات "جيفري هينتون".. هل يُساهم الذكاء الاصطناعي في انقراض الوظائف التقليدية؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

استبعد عدد من الخبراء أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء الكثير من الوظائف التي يقوم بها الأفراد على الأقل في الوقت الحاضر، ولكن ربما على المدى البعيد قد يقوم الذكاء الاصطناعي بوظائف الكثيرين.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وقال غاري ماركوس، أستاذ علم النفس والعلوم العصبية في جامعة نيويورك، في تصريحات لإذاعة “فويس أوف أمريكا”، إن التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي محدود في الوقت الحالي، على الرغم من أن بعض الوظائف قد تعرضت للتهديد من قبل التكنولوجيا.

وأكد “ماركوس” أن الوظائف التي تتطلب عملاً يدويًا ستكون آمنة في الوقت الحالي، وعلق: “لن يتم استبدال الوظائف التي تتطلب مهارات يدوية بالذكاء الاصطناعي”.

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مطالب دولية لإنشاء هيئة للحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي AI

وطالب الخبير التكنولوجي، بتشكيل منظمة دولية للإشراف على الذكاء الاصطناعي ومراقبته وشدد على الحاجة إلى جمع الكثير من الأشخاص الأذكياء معًا وكذلك الشركات  والحكومات والعلماء والفلاسفة وعلماء الأخلاق في هذه المنظمة لبحث مراقبة الذكاء الاصطناعي.

واختتم “ماركوس”: “أعتقد أنه من المهم أن نفكر في كل هذه الأشياء، نحن نعيش في كوكب واحد، وعلينا القيام بأمر ما وألا نترك هذا الأمر”.

ومن جانبه قال سال خان،  مؤسس “Khanmigo” وهو برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للمساعدة في تعليم الأطفال، إنه متفائل بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل للذكاء الاصطناعي كمصدر لتكوين الثروة.

جيفري هينتون يحذر من الذكاء الاصطناعي

يأتي ذلك في وقت حذر فيه جيفري هينتون الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، من مخاطره بالتزامن مع تقدمه بالاستقالة من شركة “جوجل” العالمية.

وحذر هينتون في بيان أرسله لصحيفة “نيويورك تايمز”، من مخاطر روبوتات الدردشة الذكية  مثل برامج الشات بوت وقال عنها أنها مخيفة، وقال: ليست هذه الروبوتات أكثر ذكاء منّا، ولكنني أعتقد أنها ستتفوق علينا في المستقبل القريب”.

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مُحذرًا من مخاطر الذكاء الاصطناعي.. هنري كيسنجر: "مشكلة جديدة تمامًا"

الذكاء الاصطناعى هينتون الذكاء الاصطناعي الوظائف

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