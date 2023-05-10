الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوامع وشون بنى سويف تتسلم أكثر من 80 ألفًا و400 طن قمح

قمح
قمح

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون من القمح المحلي زاد على 80 ألفا و400 طن منذ بداية موسم  الحصاد وحتى  صباح اليوم بنسبة توريد 35% من المستهدف بنهاية الموسم.

ولفت إلى متابعته بشكل يومي سير العمل في منظومة التوريد سواء بشكل ميداني أو عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدا انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام  التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي2022/2023، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألفا و155 فداناً، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

في سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مدينة إهناسيا ومدير التخيطط العمراني بالمحافظة، بالتنسيق لعقد لقاء في حضور وفد من أهالي المدينة يتكون من 5 مواطنين لمناقشة والاتفاق على المقترحات الجديدة المطلوب إدراجها بالمخطط الاستراتيجي للمدينة، الجاري إعداده واعتماده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المكلف بهذا الشأن.

وجه المحافظ بأن يكون اللقاء بمقر الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وإعداد تقرير تفصيلي بالمقترحات لرفعها للهيئة العامة للتخطيط العمراني، لدراسة إمكانية إدراج هذه المقترحات الجديدة داخل المخطط، وذلك استجابة لمطلب والتماس أهالي مدينة إهناسيا.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يعقده المحافظ مع المواطنين في حضور المسئولين المعنيين لبحث الحلول لشكاوى ومشكلات المواطنين والاتفاق على تنفيذها.

استلام الأقماح المحلية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدات المحلية صوامع وشون محافظ بني سويف

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