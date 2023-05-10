النيابة تحيل طبيب تجميل وتخدير تسبب في بتر ذراع سيدة للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، دكتور جراحة بمستشفى شهير وآخر تخدير للمحاكمة؛ لاتهامهم بالتسبب في بتر ذراع سيدة.



وتبين أن المتهم وهو من غير الأطباء المتخصصين في جراحات التجميل أحدث بالمجني عليها عاهة مستديمة تمثلت في التشوهات والتعرجات والندبات المختلفة نشأ عنه بتر ذراعها الأيسر مخلفاً عاهة مستديمة للمجنى عليها بمواضع التدخل الجراحي بالبطن والإليتين والفخذين.



وتسبب في خطأ في إصابة المجني عليها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في تهيئة المجني عليها صحياً لإجراء المتهم الأول التدخل الجراحي المجرى بأن قام بتخديرها دون أن يقف على نسبة السكر في الدم أو التأكد من عدم إصابة المجني عليها بمرض السكري.

مما ترتب عليه إصابتها بمضاعفات التهابية وقيحية ودخولها في مضاعفات تسممية ترتب عليها صعوبة التئام الجروح محل التدخل الجراحي مسبباً لديها “تشوهات وتعرجات وندبات بمواضع التدخل الجراحي مخلفاً لديها عاهة مستديمة تقدر”.