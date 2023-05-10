جولد بيليون: تراجع الطلب على الذهب يساهم فى استقرار الأسعار

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، ضمن نطاق التداول الذي سيطر على الأسواق خلال جلسة، الأمس، ليظل الاستقرار هو المسيطر على أداء سوق الذهب خلال الفترة الحالية، ولكن يبقى الحذر سائدا بشكل كبير لأي تغيرات في الأسواق خلال الفترة القادمة.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً، اليوم الأربعاء، 2550 جنيها للجرام ليرتفع بمقدار 10 جنيهات للجرام، مقارنة مع سعر افتتاح جلسة، الأمس، بينما قد سجل الذهب أعلى سعر يوم أمس عند 2560 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20400 جنيه، حسب منصة جولد بيليون.

وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الحالي في الأسواق يعكس تراجع الطلب خلال الفترة الحالية وذلك بعد سلسلة من ارتفاعات حادة في أسعار الذهب ليواكب الطلب الكبير على السبائك والعملات الذهبية، ولكن يبدو أن نجاح سوق الذهب في استيعاب الطلب الكبير أدى إلى استقرار الأسعار وتراجعها من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله عند 2800 جنيه للجرام.

أسعار الذهب تستمر في كونها في موجة صعود حتى الآن، والتراجعات الأخيرة في الأسعار تعد تصحيحا سلبيا للأسعار، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية التي تسبب المخاوف، وبالتالي ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وهو الذهب.