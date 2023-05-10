الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مصر للدراسات الاقتصادية": يجب الاستفادة من توصيات المؤتمر الاقتصادي في الحوار الوطني

الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد

تحدث الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، عن اهتمام الدولة بالمحور الاقتصادي، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني ستشهد اهتماما كبيرا بالمحور الاقتصادي لأنه يمثل العصب الأساسي في حياة الدول والمواطنين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك أزمات تعترف بها الدولة وتبحث عن إيجاد حلول لها، إذ نظمت المؤتمر الاقتصادي الذي ناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وخرج عنه توصيات عديدة. 

وتابع: "شهدنا بتكليف من رئيس الوزراء لمركز المعلومات بعقد مشروع بحثي على مدار شهرين بواقع 20 جلسة و350 خبير وخرج عنه توصيات عديدة". 

وواصل: "لا بد من الاستفادة من توصيات المؤتمر الاقتصادي مع التوصيات التي خرجت عن المشروع البحثي في الحوار الوطني ودمجها مع بعض للخروج بقرارات يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للأخذ بشأنها سواء كانت قرارات تنفيذية أو مشروعات قوانين تحال إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها والموافقة عليها".

الحوار الوطنى الدولة المصرية المحور الاقتصادي المؤتمر الإقتصادي توصيات المؤتمر الاقتصادي

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