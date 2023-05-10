مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخصين مصرعهم، وأصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة أجرة، بسيارة ميكروباص، على طريق عزبه" حنس" بدائرة مركز شرطة سنورس، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث إختلت عجلة القيادة في يد السائق، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى إختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق عزبه حنس بدائرة مركز سنورس، ووجود متوفين ومصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، والذي وقع أمام مدخل مدينة سنورس، وتبينّ مصرع 2 ، وإصابة 8 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثة المتوفين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى مستشفى سنورس المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفين لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.