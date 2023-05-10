الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة مينا حنا على المسرح الصغير

فرقة أوبرا القاهرة
فرقة أوبرا القاهرة

تستعد نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى، لاحياء حفلين متتاليين يقاما بمصاحبة عازف البيانو مينا حنا، ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس والجمعة 11، 12 مايو على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفلي فى تمام الثامنة والنصف مساءً، وتقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية والميوزيكال، منها موسيقى فى الحى الغربى ، شبح الاوبرا ، البؤساء ، الأب الروحي، صوت الموسيقي إلى جانب طريقي، بإمكاني الرقص طول الليل ، سواي ، النهاية السعيدة ، النجوم وغيرها.

والأغاني من أداء كلا من إيمان مصطفي ، تحية شمس الدين ، رضا الوكيل ، مني رفلة ، مصطفي محمد ، عماد عادل ، جولي فيظي ، وليد كريم ، جاكلين رفيق ، داليا فاروق ، عزت غانم ، جيهان فايد ، عمرو مدحت ، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي ، نورستا المرغني ، ليلي ابراهيم ، اسامة علي ، سلمي الجبالي ، برهان الدين فاروق .

جدير بالذكر أن الريبرتوار الخاص بفرقة أوبرا القاهرة يضم أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة ، شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

12 مايو الأوبرا المصرية الدكتورة إيمان مصطفى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أوبرا القاهرة

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