الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة سرقت 6 سيارات من شبرا

ضبط عصابة
ضبط عصابة

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية شخصين (لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة شبرا بحوزتهما 7 مفاتيح لتشغيل السيارات "مصطنعة" وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "السحب والمفتاح المصطنع" باستخدام سيارة ملك أحدهما.

 وأقر المتهمان بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتصرفهما في السيارات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء "سيئى النية" بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع، وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال وجودهم بمخزن ملك أحدهم بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزتهم على أجزاء من السيارات الخاصة بالمجني عليهم وصاروخ تقطيع و2 أسطوانة لحام أكسجين.

وزارة الداخلية قسم شرطة شبرا

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