ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالقاهرة والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" ) حال تواجدهم بنطاق دائرة قسمى شرطة ( عين شمس – الخليفة) ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى)، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وبحوزته ( 100 زجاجة مؤثرة لعقار "كيتامين" – مبلغ مالى – هاتف محمول – تابلت).

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بإنشائها لترويج المواد المخدرة على المواطنين.