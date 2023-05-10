الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالقاهرة والجيزة

مواد مخدرة
مواد مخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من  ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" ) حال تواجدهم بنطاق دائرة قسمى شرطة ( عين شمس – الخليفة) ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى)، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وبحوزته ( 100 زجاجة مؤثرة لعقار "كيتامين" – مبلغ مالى – هاتف محمول – تابلت). 

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بإنشائها لترويج المواد المخدرة على المواطنين.

وزارة الداخلية قسم شرطة العمرانية المواد المخدرة

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

إخماد حريق شقة فى العجوزة

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرارية مبادرة "100 مليون شجرة"

الناتو: حرب أوكرانيا دفعتنا لزيادة ميزانية الدفاع بشكل "لا مثيل له"

جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة