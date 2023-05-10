الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

الخرطوم
الخرطوم

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية، من أم درمان، إن المدينة شهدت اليوم الأربعاء اشتباكات عنيفة في عدد من المناطق، كما تجددت الاشتباكات أيضًا في الحلفاية بالخرطوم منذ الساعة الرابعة صباحًا.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خسائر كبيرة في منطقة الحلفاية جراء الاشتباكات، موضحًا أن الطيران السوداني يحلق فوق مزارع بالحلفاية بكثرة.

وكان أكد الجيش السوداني، في بيانه أمس الثلاثاء، أن "الدعم السريع" استهدفت بقصف عشوائي بعض المناطق في بحري والخرطوم وأم درمان بما فيها من مناطق سكنية، مضيفًا أن قواته اشتبكت مع مجموعة من أفراد الدعم السريع أثناء تمشيط منطقة موقف جاكسون، مما أسفر عن تدمير عدد من العربات القتالية وشاحنة ذخيرة والاستيلاء على أسلحة، وأسر عدد من "الدعم السريع"، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار بيان الجيش السوداني إلى استمرار أفراد "الدعم السريع" في أعمال نهب البنوك والمحال التجارية ومنازل المواطنين وتخريب مرافق الخدمات، إذ "قاموا اليوم بمواصلة نهب محطة جمارك سوبا وبنك الخرطوم فرع حي العمدة، واقتحام عدد كبير من المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين ببعض الأحياء تحت تهديد السلاح".

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