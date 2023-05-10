مصرع مواطن وإصابة 14 بتصادم سيارتين فى الفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 14 آخرون جراء حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة "صندوق" وأخرى ميكروباص، بطريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي.

شرطة النجدة كانت قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق "القاهرة- الفيوم" ووجود جثة ومصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة أجرة "صندوق" وسيارة ميكروباص في اتجاه مدينة طامية، أمام عزبة حنس، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 14 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.