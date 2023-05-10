ملكة القهوة في الحصري.. رحمة حجاج جامعية بدرجة رائدة أعمال

تطرقت العديد من الفتيات والسيدات لبعض الهمن الشاقة والتي كانت مقتصرة من قبل على الرجال فقط، وعلى مدار السنوات الماضية بدأت القوة الناعمة تتطرق للعديد من المجالات الشاق منها، إلا أنه غير المعتاد هو التطرق للمهن التي تعتمد على الوقوف على مدار الساعة بقارعة الطرق والشوارع، وهنا مجال جديد اقتحمته عدد من الفتيات بحثا عن رزقهن، من ضمنهم ملكة القهوة رحمة حجاج.

قصة كفاح جديدة تسردها رحمة حجاج، فتاة جامعية، صاحبة الـ21 عاما، تمتلك أشهر عربة قهوة بمنطقة الحصري بمدينة السادس من أكتوبر على الرغم من أنها لا زالت طالبة جامعية بكلية تربية جامعة القاهرة.

ملكة القهوة في الحصري

كانت تسعى رحمة حجاج منذ طفولتها للاستقلال المادي وهو ما دفعها للعمل منذ أن كانت في المرحلة الإعدادية، قائلة: "كنت شغالة مع واحد كويس بقالي سنة ونص وهو كان بيعزني لدرجة إن بيقولي يا بنتي وبيقول للناس إن بنته فقالي لازم الواحد يستقر ماديا الكلمه علقت معايا لحد ما قررت افتح حاجة ليا".

وأكدت رحمة أنها عملت في أكثر من مجال من ضمنها عاملة في محطة وقود، مربية أطفال، عاملة نظافة، وغيرها من المهن والتي كان أخرها العمل في مجال المقاهي والكافيهات والتي استوحت من صاحب العمل فكرة مشروعها والذي كان يدعمها بكافة الأشكال.

طالبة جامعية بدرجة رائدة أعمال

ومنها كانت الدفعة لرحمة لتبحث عن عمل مستقل بها وتستقل ماديا، واستمرت في البحث على مواقع التواصل الاجتماعي على عربة تناسب مشروعها إلا أنها تفاجأت بارتفاع أسعارها، ما جعلها تكثف عملها شهر تلو الشهر حتى تمكنت من تكوين المبلغ المطلوب لشراء العربة والبدء في مشروعها.

على مدار السنوات التي بدأت رحمة الدخول لمجال العمل كانت جدتها هي الداعم الأول لها والتي آمنت منذ اللحظة الأولى بأحلام حفيدتها، بجانب والدها وخالها وابن خالتها والذين ساندوها في تصميم العربة وإتمام مشروعها.

رحمة حجاج أصغر سيدة أعمال

تكلف مشروع رحمة ما يقرب من 15 ألف جنيها والذي تبدأ فيه العمل من الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة صباحا وهو ما يعرضها لبعض المضايقات خلال عملها من تطفل بعض الأشخاص المجاورين لها، إلا أن هناك جزء أخر إيجابي من الداعمين التي لا تعرفهم ولا يعرفونها ولكنهم شاهدوا فقط مشروعها، لافتا إلى أنها تحاول التنسيق بين دراستها ومشروعها قدر الإمكان.

واختتمت حديثها بأن أهم ما يميزها عن أي عربة قهوة أخرى هي أسعارها والتي لا تقارن بمثيلتها، حيث إنها تقوم ببيع القهوة الفاخرة بـ10 جنيهات، الشاي بـ5 جنيهات، وأي مشروب يتم إضافة لبن له بـ 15 جنيها، وتسعى خلال الفترة المقبلة أن تقوم بعمل تصميم خاص بها يتم طباعته على أكواب القهوة.

رحمة ملكة القهوة في الحصري

رحمة ملكة القهوة في الحصري

رحمة ملكة القهوة في الحصري

رحمة ملكة القهوة في الحصري