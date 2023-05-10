الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع صعود سهم بنك كريدي أجريكول بعد الإعلان عن أرباح إيجابية، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرجح أن تحدد مسار التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، وتأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها، بعد تقرير نُشر الأسبوع الماضي أظهر قوة الوظائف، ما أضعف الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة في الأجل القريب.
وقفز سهم كريدي أجريكول 3.8 بالمئة بعد أن تجاوز ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا تقديرات أرباح الربع الأول بدعم من العائدات التجارية.
فيما تراجع سهم سيمنز هيلثينيرز 5.3 بالمئة، إذ قالت الشركة المصنعة للأجهزة الطبية إنها ستوقف أعمالها في مجال روبوتات جراحة القلب بعد انخفاض أرباحها التشغيلية الفصلية بنسبة 30 بالمئة.
وهوى سهم أورفان بيوفيترام 15.3 بالمئة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة السويدية لصناعة الأدوية إنها وافقت على تقديم عرض بقيمة 1.7 مليار دولار لشراء شركة سي. تي. آي بيوفارما، ومقرها الولايات المتحدة.

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