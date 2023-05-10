الذكاء الاصطناعي.. «العدل» تتوسع في تطوير منظومة التقاضي وتحويل الكلام لنصوص مكتوبة

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، التوسع في منظومة التحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي من خلال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم في المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بتحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات.

وتعمل الوزارة علي تعميم منظومة استخدام تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب في تسجيل محاضر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه، التي بدأت رسميًا في يناير 2022، وكانت المرحلة التجريبية إنطلقت من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على سائر المحاكم.

تم تطبيق المشروع بمحكمة القاهرة الجديدة، محكمة جنوب القاهرة، قاعة الجنايات بمأمورية طرة، محكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الإبتدائية ـ جنوب الجيزة الإبتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة.

في إبريل2021، خلال مراسم افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الاصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي بمنظومة العدالة.