الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد صوامع القمح

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي بجميع المواقع التخزينية بلغ نحو 35 ألف طن قمح منذ بدء موسم توريد القمح في 27 أبريل 2023 حتى الآن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح بصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن والمكونة من 12 خلية سعة كل خلية 5 آلاف طن. 

شهد الجولة التفقدية، محمد سعد الله، مدير مديرية التموين، والدكتور نبيل الششتاوي، مدير مديرية الزراعة،   ومحارب هيلع رئيس حي العامرية ثان.

وأكد المحافظ، ضرورة التحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالصوامع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان لاستلام الأقماح وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية) وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

من جهته، أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق ماراثون توريد القمح المحلى لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز 3 صوامع (صومعة برج العرب وسعتها التخزينية 90 ألف طن - وصومعة الكينج مريوط وسعتها التخزينية 60 ألف طن - صومعة السلام والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن) و4 بناكر (بنكر السلام 1 والذي تبلغ سعته التخزينية 45 ألف طن - وبنكر السلام 2 وتبلغ سعته 45 ألف طن - بنكر شمال القاهرة وسعته 15 ألف و700 طن - وبنكر جنوب القاهرة والذي تبلغ سعته 12 ألف و500 طن)، مشيرًا إلى أن  لجان استلام القمح تستقبل الأقماح بدء من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً يوميًا.

وتم تحديد أسعار توريد  القمح المحلي بالمبالغ الآتية: (أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيها، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1475 جنيها، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها).

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35 ألف طن قمح صومعة الكينج مريوط مديرية التموين جودة القمح توريد القمح

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