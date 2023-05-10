"تعليم الوادى الجديد" يحصد 4 مراكز في مسابقة المرشدات 2023

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، أن قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد 4 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات المرشدات 2022 - 2023، وذلك بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الرياضية ومنسق مركزي المرشدات بالمديرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن نتائج المسابقات جاءت كالتالي:

المركز الثانى على مستوى الجمهورية

- مرحلة مرشدة متقدمة ثانوى عام مدرسة موط الثانوية.

- مرحلة مرشدة متقدمة ثانوى فنى مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات بالخارجة.

- مرحلة البراعم مدرسة موط الرسمية للغات بإدارة الداخلة التعليمية.

والمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمرحلة - مرشدات مدرسة السلام الإعدادية القديمة إدارة الخارجة التعليمية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة منها "حياة كريمة"، التغيرات المناخية، اتحضر للأخضر، مدارس بلا تدخين، لا للتنمر والعنف.

وبعث المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، أطيب التهاني لإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين، وتوجيه التربية الرياضية بالإدارتين والمدارس الفائزة، معربًا عن خالص أمنياته لقطاع تعليم المحافظة بمزيد من النجاح والازدهار.