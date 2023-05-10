ديربي الغضب.. موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة المواجهة الإيطالية اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وتترقب الجماهير المواجهة الإيطالية الخالصة بين ناديي ميلان وإنتر ميلان في “ديربي الغضب”، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

من المقرر أن يكون موعد مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "سان سيرو".

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ستُذاع مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى فريق ميلان، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومحاولة وضع قدمًا في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر، قبل خوض لقاء الإياب، المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري.

في المقابل، يرغب فريق إنتر ميلان، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء أيضًا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

مشوار ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ميلان قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مواطنه نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل فريق إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من المسابقة.