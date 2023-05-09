دي بروين يتعادل لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله، في في المباراة التي تجمعهما على ملعب “ سانتياجو برنابيو”، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موسم 2022-2023.

كيفن دي بروين عادل النتيجة لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 66 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء ريال مرديد.

هدف ريال مدريد جاء في الدقيقة 36، بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور من خارج منطقة الجزاء.

وتُنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيلعب النمساوي ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر في ثنائية قلب الدفاع، فيما يشارك الكرواتي لوكا مودريتش بشكل أساسي في خط الوسط.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، بسبب تراكم البطاقات، إضافة للفرنسي فيرلاند ميندي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - روبين دياز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

وتُقام مباراة الإياب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء 17 مايو، في مام العاشرة مساءً، على ملعب “الاتحاد”، معقل فريق السيتيزنز.

ويلعب ميلان الإيطالي ضد غريمه إنتر، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023، على أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.